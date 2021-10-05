«Рынок, нефтепродуктов и газа Республики Беларусь. Производство, трейдинг, розница». На Мозырском НПЗ побывали участники специализированной международной конференции

Более 60 участников восьмой Международной конференции под названием «Рынок, нефтепродуктов и газа Республики Беларусь, производство, трейдинг, розница», которая проходила в Минске, приехали на Мозырский НПЗ. Среди гостей большая часть – представители Украины. Технический визит на предприятие в программе конференции был запланирован заранее. И на этот раз вызвал небывалый интерес.

Ознакомительную экскурсию для гостей провел генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Виталий Павлов. Немного об истории предприятия и много о его современности, где главный упор делается на непрерывное развитие. Участники визита своими глазами увидели основные установки завода, подробно познакомились с процессом переработки, вплоть до отгрузки товарной продукции. Посмотрели и послушали, как идет модернизация на предприятии. Гости задавали вопросы и получали компетентные ответы из первых уст. Экскурсия вызвала высокий профессиональный интерес. Ведь заводов такого уровня в Украине нет. Отсюда спрос на продукцию предприятия, которая славится стабильно высоким качеством.

Самая долгожданная остановка – на строительной площадке Комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Комплекс состоит из трех установок и 21 объекта общезаводского хозяйства. Это завод в заводе. Таких объектов в мире всего 8. Строительная готовность комплекса приближается к ста процентам. Короткий экскурс в нефтепереработку вызвал массу впечатлений. Мозырский НПЗ гости назвали надежным партнером, как в области стабильных поставок, так и в области качества товарной продукции. Участники конференции убедились, завод намерен держать марку, наращивая объемы и расширяя линейку продукции.