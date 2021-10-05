42 студентов из Китая получили дипломы магистров в Мозырском педагогическом университете. Для ребят это вторая ступень высшего образования

В Мозырском государственном педагогическом университете в торжественной обстановке вручили дипломы магистров 42 студентам из Китайской Народной Республики. Для этих ребят это вторая ступень высшего образования.

Эти 42 студента из Китайской Народной Республики последний год обучались в белорусском Мозыре, в педагогическом университете, занимались исследовательской работой, успешно защитили магистерские диссертации, а сейчас вышли на финишную прямую – в торжественной обстановке получили дипломы магистров педагогических наук. Сотрудничество между Мозырским педагогическим университетом и Китайской Народной Республикой началось несколько лет назад, и развивается довольно плодотворно. Студенты из Китайской Народной Республики обучаются на английском языке. Несмотря на это, круг общения у них гораздо шире, выходит далеко за границы своей диаспоры. Знакомятся и общаются с белорусами, с нашей культурой и менталитетом. Мозырский педагогический университет, можно назвать, интернациональным ВУЗом. Здесь обучаются студенты из России, Туркменистана , Грузии, Нигерии, Конго, Шри-Ланки. Магистранты и аспиранты педуниверситета имеют возможность также пройти обучение в других странах, с которыми заключено соответствующее соглашение.