Рейд мобильной группы Мозырского райисполкома по строительным площадкам

Строительная площадка как зона повышенной опасности. В рейде с мобильной группой Мозырского райисполкома побывала наша съемочная группа. О тех, для кого закон не писан, смотрите следующий сюжет.

Автомобилисты часто говорят, правила дорожного движения написаны кровью. И это не голословное утверждение, которое можно отнести к любым требованиям о безопасности. Соблюдение правил охраны труда и других нормативов мобильная группа Мозырского райисполкома проверила на действующих стройплощадках. Результат мониторинга для некоторых подрядчиков оказался, мягко говоря, печальным. Например здесь, на углу улицы Гагарина и бульвара Юности, где уже около месяца ведутся земляные работы.

«Проект застройки юго-западной части микрорайона номер 4», гласит паспорт объекта. На огромном поле, изрезанном глубокими выемками, работают техника и люди. Вагончики ограждены забором. А вот сама площадка (расположена она рядом с жилыми многоэтажками!!) — настоящая зона повышенной опасности.

Визит на вторую стройплощадку у мобильной группы оставил более приятные впечатления. Место, где появится еще один 80-квартиный дом на улице Рыжкова, от посторонних глаз и визитов надежно скрыто высоким ограждением. Работы здесь только начинаются. И пока серьезных нарушений не выявлено. Впрочем, предупреждение от Алексея Задорожного касается каждого работника отрасли.

Кроме представителей Департамента охраны труда в составе мобильной группы — специалисты энергонадзора, МЧС, соцзащиты, эпидемиологи. На последних сегодня возложена двойная миссия: и контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, и работа по профилактике распространения COVID-19.

Строительная отрасль была и остается самой травмоопасной. На нее приходится больше 60-ти процентов несчастных случаев на производстве. В этом году 3 из 5 зарегистрированных на Мозырщине случаев производственного травматизма пришлись на долю строителей. По 18 октября в районе продолжатся мероприятия «Недели нулевого травматизма». Одно из ее «золотых правил» — создать систему безопасности и гигиены труда, достигнув высокого уровня организации. Чтобы каждый сотрудник, вне зависимости от сферы деятельности, возвращался домой здоровым и живым!