День матери в Мозырском родильном доме всегда проходит торжественно. Для одних мамочек – это уже настоящий профессиональный праздник, ведь они пришли сюда за вторым, третьим или четвертым малышом. Для других – посвящение в профессию. Ведь у них появился первенец. По традиции поздравить новоиспеченных и опытных мамочек в роддом приехали глава районной администрации Елена Павлечко, председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина, председатель Мозырской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Наталья Тишкова, а так же председатель Мозырской организации Белорусского Союза женщин Инна Лагун. В зале 23 мамочки. У каждой на руках маленький и самый драгоценный сверток. Всего же в День матери поздравления и подарок получат 32 пациентки роддома. Теплое одеяло вручили каждой маме. Не менее теплыми были и поздравления, которые адресованы всем мамам района. В День матери Мозырскому родильному дому вручили сертификат на 5000 рублей. Деньги направят на укрепление материально-технической базы. Еще одним подарком для всех, кто в эти дни находится в стенах родильного дома, стал флешмоб. Его организовали прямо под его окнами. Инициатива станцевать для мам принадлежит активистам Молодежного парламента.

Из этих окон видели немало. Под ними регулярно стоят счастливые папы, и регулярно разворачиваются целые театральные действия. Сегодняшний флешмоб тоже добавил красок хмурому осеннему дню.

Удовольствие получали и сами участники, и медицинские работники, и конечно те, ради кого и устроили маленький праздник – молодые мамы. Свой молодежный привет активисты парламента передали и своим любимым мамам.