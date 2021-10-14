Прием граждан в исполкоме провел Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

На прием граждан по личным вопросам к Шумилину Александру Геннадьевичу, председателю Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, пришли представители открытого акционерного общества «Беларускабель» и Мозырского государственного педагогического университета. Темы беседы разноплановые – как стать участником инновационной программы, как проходит финансирование этих проектов, каким критериям должен соответствовать бизнес-план, чтобы на него выделили ресурсы. Мозырский прием по личным вопросам получился результативным. Проведение подобных встреч с чиновниками высшего ранга – это уже традиция.

На данный момент в Беларуси реализуется несколько глобальных инновационных проектов. Это ввод в эксплуатацию второй очереди атомной электростанции в близи города Островец, в столице появится современный центр по гибридной кардиохирургии, а под Витебском – будет налажено производство собственной вакцины от коронавируса по полному циклу. За последние 5 лет в Беларуси было внедрено в рамках госпрограммы 580 новых технологий. есть весьма нестандартные проекты.

Проведение подобных приемов – это обратная связь Минска с регионами. Из первых уст рассказать о том, что происходит в республике, а также узнать, чем живет глубинка.