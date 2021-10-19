В общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» прием граждан и юридических лиц проведет Инна Алексеевна Лагун, директор Мозырского государственного областного лицея, депутат районного Совета депутатов 28 созыва, председатель Мозырской районной организации Белорусского союза женщин.

Прием состоится 22 октября в здании ФСЗН по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101. Время приема с 11.00 до 13.00 часов. Предварительная запись 21 октября 2021 года по телефону 25-37-17 с 18.00 до 19.00 часов.