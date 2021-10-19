Каждая пятая тонна кукурузы в Гомельской области — урожай с Мозырских полей.

Уборка царицы полей в совхоз-комбинате «Заря» вышла на финишную прямую. Аграриям осталось обмолотить всего 700 гектаров площадей. Точный вес кукурузного каравая «заревцы» назовут через 10-12 дней. Но уже сегодня понятно, прошлогодний результат точно достигнут!

В целом по району было посеяно кукурузы на 2200 гектаров больше, чем в прошлом году. Увеличивать площади именно под эту, засухоустойчивую культуру, — тенденция последних лет. Ее ценят не только как зерновую, но и как кормовую.

«Заря» в сезоне-2021 сделала ставку на закладку силоса хорошего качества. И уже есть результат: повышенная питательность кормов позволила подняться надоям молока на фермах. Увеличились и суточные привесы.

Несмотря на сложности этого года, уборка урожая кукурузы идет по графику. Небольшой перерыв механизаторы и водители сделали, когда принимали гостей: поздравить передовиков в поля Наровлянского района приехало руководство района и представители профсоюзного комитета аграриев. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко отметила, всего, на данный момент, кукурузы собрали 20700 тонн. 70% — это урожай от «Зари».

В технологии уборки кукурузы мелочей не бывает. Важны и погода, и состояние техники, и даже настроение механизатора. Здесь, в отделении №4 «Зари», только закончили реставрацию мехдвора: на просторной территории есть место для хранения десятков единиц техники. За комбайнами для уборки зерна и кукурузы, тракторами, МАЗами, техникой для прессования и уборки соломы тщательно следят. Обязательно моют после полевых работ, при необходимости ремонтируют. Впереди — постановка техники на зимнее хранение и старт нового сезона. С учетом тенденций в изменении климата, стратегию следующей посевной на «Заре» снова скорректируют и выделят «царице полей» еще больше места.