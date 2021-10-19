«Осенняя мелодия». В центральной районной библиотеке им. Пушкина открылась выставка в память о талантливейшем художнике Валерии Сидоркине

17 работ художника Валерия Сидоркина сейчас находятся в Мозырской центральной районной библиотеке им. Пушкина. Все они объединены осенней тематикой. Теплые, в плане красок, и позитивной энергетики, умиротворяющие и одновременно жизнеутверждающие, на которые смотришь и кажется, что они оживают: начинает падать листва, пробегающие по небу облака отражаются в лужах, туман постепенно захватывает пейзаж. В этом и есть талант художника. Валерий Сидоркин хотя и не родился в Мозыре, но оказавшись здесь, со всей душой влюбился в город над Припятью и остался на всю жизнь. Именно в такой солнечный яркий день поздней осени, 11 октября 2019 года, Валерий Сидоркин ушел из жизни, произошло это на природе, которой он посвятил все свое творчество, ушел легко, но навсегда остался в памяти, остался в своих картинах.

Валерий Сидоркин, участник многочисленных выставок, член Белорусского союза художников, его картины находятся в музеях и частных коллекциях в Беларуси и далеко за пределами, наш земляк был золотым медалистом двух международных выставок в США.И это далеко не полный перечень заслуг. Но в тоже время Валерий Борисович был скромным человеком, его ценили и уважали коллеги, ученики, поклонники творчества. Выставка «Осенняя мелодия» в центральной районной библиотеке продлится до 10 ноября. Посетить яркую экспозицию, которая научит видеть в осени все самое позитивное и избавит от хандры, могут все желающие.