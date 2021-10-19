В Мозырский погранотряд требуются кинологи.

В Мозырском погранотряде появилась вакансия мечты для тех, кто любит собак и умеет с ними ладить. Среди жителей Мозыря, Калинковичей, Лельчиц, Ельска и Наровли разыскивают будущих кинологов. Службу по контракту предлагают девушкам с ветеринарным образованием и молодым парням, отслужившим срочную службу. Также приветствуются хорошая физическая форма, большое желание работать с собаками, способность их понимать и чувствовать. Звоните по телефону: +375298777923.