14 октября православные верующие отметили один из самых почитаемых Праздников — Покров Пресвятой Богородицы или День Матери. Этому дню преподаватели и ребята Мозырской детской школы искусств № 2 посвятили концерт «МИР под названием МАМА…», который состоялся на большой сцене Мозырского драматического театра им. И. Мележа.

А предваряла концерт выставка-ярмарка работ мам и бабушек, на которой можно было увидеть вязанные шали, салфетки, вкусные пряники и торты, пирожные и маршмеллоу, изделия из бумажной лозы и интерьерные куклы, вяленные овощи и цукаты, фруктово-ягодная пастила, сборы травяных чаев. Но главный подарок ждал зрителей на большой сцене.

Концерт «МИР под названием МАМА…» подготовили ребята, обучающиеся на хоровом, хореографическом и театральном отделениях под руководством своих наставников. На сцене выступили вокалисты, солисты образцовой вокальной студии «ПозитиV», хоровые коллективы «Светлячок» и «Крынiчанька», вокальный ансамбль «Улыбка». Профессиональные танцевальные постановки представили ребята хореографического отделения. Театральное отделение обеспечило концерт креативными ведущими, ребята читали стихи, демонстрировали сценуки. Атмосфера концерта была наполнена зарядом положительных эмоций, зрители с огромным удовольствием наслаждались выступлением начинающих артистов.