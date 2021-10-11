Мозырщина присоединилась к республиканской акции «Чистый лес»

9 квартал Слободского лесничества, 4,4 гектара. Участок рубки главного пользования. Лес достиг зрелости, деревья пошли в промышленный оборот. Но, как известно, свято место пусто не бывает. В рамках республиканской акции «Чистый лес» здесь были высажены сеянцы сосны и дуба, в общем количестве более 33 тысяч.

Нынешнее мероприятие приурочено к Году народного единства. Многочисленные волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке, благоустройстве придорожных полос и посадке лесных культур.

Акции по посадке леса и наведению порядка в зеленых зонах проводятся регулярно. Только за эту весну и осень в Мозырском районе было высажено более 1000 гектаров, на 1200 гектарах было произведено дополнительное высаживание.