В совхоз – комбинате «Заря» сейчас активными темпами идет уборка кукурузы на зерно

Кукуруза – это стратегическая культура. От нее во многом зависит продовольственная безопасность совхоз – комбината «Заря». Половина заготовленных кормов состоит именно из царицы полей. А от корма напрямую зависят удои и приросты. К слову, в «Заре» в среднем корова за сутки дает 26 литров молока. Это весьма высокий показатель. В этом году под кукурузу было отведено 5490 гектаров, на 200 гектаров больше по сравнению с 2020. 3 тысячи гектаров – на зерно, остальное – на силос. Кукуруза произрастает в 4 отделениях совхоз – комбината, на территории Наровлянского и Мозырского районов. За день намолачивают зерна порядка 650 тонн. Несмотря на то, что растениеводство Полесья относится к зоне рискованного земледелия, да и в этом сезоне погода приносила неприятные сюрпризы, тем не менее, уборочные мероприятия проходят в штатном режиме.

В зерне кукурузы содержатся углеводы, белки, жиры, минеральные соли, клетчатка, витамины. Это питательный фундамент комбикорма. Часть убранной кукурузы отправляется в сушилку, остальное плющится. В «Заре» два зерносушильных комплекса. В день на них перерабатывается порядка 250 тонн. Вначале зерно очищается от грубых примесей, после сушится и отправляется на хранение в специальные резервуары, в них хранится порядка 1800 тонн в каждом. А плющенное зерно кукурузы хранится в полимерных рукавах белорусского производства, вместимостью до 90 тонн, с внесением биологических консервантов. Так оно хранится в течение года. По мере необходимости отрезается кусок, как от колбасы, и поступает в кормосмеси, а после в кормушки для животных.