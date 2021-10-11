В минувшую субботу в Мозыре прошла акция «Сдайте макулатуру – помогите бездомным животным»

Акция о сдаче макулатуры для помощи приюту для бездомных животных была анонсирована заранее через соцсети и городские паблики. Как и было установлено, 9 октября с полудня на парковке возле рынка «Истпал» стояла грузовая машина с весами. Инициатор благотворительного мероприятия Алина Попко лично встречала всех желающих помочь, а их было немало.

Акция была анонсирована с 12 до 15 часов. Только за первый час неравнодушные мозыряне сдали более 400 килограммов макулатуры. Небольшую лепту в общее дело внес и телеканал. А вот работникам налоговой потребовалось сделать несколько рейсов, чтобы привезти всю отработанную бумагу – 227 килограммов.

За три часа акции было собрано 749 килограммов макулатуры, в денежном эквиваленте – это 210 рублей. Работники приюта подготовят список, в котором отметят то, в чем на данный момент нуждаются животные. Жаль, что в этот список нельзя добавить хозяйскую заботу и любвь, их за деньги не купишь. Кстати, организаторы не исключают вероятности того, что эта благотворительная история будет с продолжением. Они готовы выехать на любое предприятие, работники которого готовы помогать бездомным животным сдачей макулатуры. Всю информацию можно получить по телефону 8-033-640-07-64.