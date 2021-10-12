Городские строительные площадки попали под наблюдение эпидемиологов. Различные нарушения выявлены на всех семи проверенных объектах

В третьем квартале текущего года эпидемиологи проверили 7 городских строительных площадок. Акцент – на соблюдении требований санитарно-эпидемиологического характера и профилактике коронавирусной инфекции. В Мозырском зональном ЦГЭ рассказали, нарушения обнаружены на каждом из объектов. Так, не был организован «утренний фильтр», а значит к работе могли быть допущены заболевшие люди. Отсутствовали антисептики, одноразовые полотенца, жидкое мыло и условия для соблюдения гигиены рук. Проблема выявилась даже с наличием аптечек первой медицинской помощи. Строительным предприятиям – «Мозырьпромстрою», «Полесьестрою», «Мозырскому ДСК», — выданы предписания или рекомендации для устранения нарушений. Мероприятия профилактического и предупредительного характера за соблюдением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на строительных площадках будут продолжены.