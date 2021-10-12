В связи с тяжелой эпидситуацией Белорусская православная церковь объявила трехдневный пост с 11 по 13 октября

Колокольный звон как набат о том, что эпидемия набирает обороты и угрожает людям, а еще этот звук испокон веков очищает и исцеляет. Белорусская православная церковь с 11 по 13 октября объявила трехдневный пост. Звон благословляется совершать ежедневно в 12:00 и в 15:00 часов. 12 ударов в большой колокол, после чего на протяжении 10 минут трезвон во все колокола. 14 октября на праздник Покрова Пресвятой Богородицы после торжественной литургии в храмах будет совершен молебен Богородице за болеющих и врачей. Также в своем обращении Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин призвал верующих соблюдать меры личной безопасности и все санитарные требования.