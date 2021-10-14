14 октября нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам по случаю празднования в Беларуси Дня матери

Многодетные мамы Мозырского района могут получить бесплатную консультацию у нотариуса. Благотворительная акция пройдет 14 октября, и будет приурочена ко Дню матери. Важный момент: общение со специалистом организуют в режиме онлайн (через видеосвязь в мессенджерах) или по телефону. В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. В Мозыре звонить можно в Нотариальную контору №1 по телефону +375 236 20-72-25 или в Нотариальную контору №2 по телефону +375 236 23-34-66. Поддержка многодетных семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, поэтому для нотариального сообщества Беларуси проведение подобных благотворительных акций стало уже традиционным. Цель таких мероприятий — правовое просвещение граждан, укрепление и поддержка института семьи.