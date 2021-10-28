Борьба с COVID-19 консолидирует общество. Активное участие в борьбе с распространением вируса принимают волонтеры мозырской организации Красного Креста

Торговый центр «Бобровский» – одно из популярнейших мест у мозырян. Поэтому очередную профилактическую акцию волонтеры Красного Креста решили провести именно здесь. Посетителям, которые были без масок, выдавали средства индивидуальной защиты, а еще памятки, в которых прописаны элементарные правила, как обезопасить себя от COVID-19. Также активисты агитировали мозырян за вакцинацию. В условиях пандемии Красный Крест проводит целый комплекс мероприятий: это измерение температуры бесконтактными термометрами, уровня кислорода в крови, помогают учреждениям здравоохранения.

В числе волонтеров – студенты педагогического университета и учащиеся медицинского колледжа. Для будущих медработников такого рода профилактическая деятельность – это полезный опыт.

Мозыряне, которые случайно стали участниками профилактической акции Красного Креста, реагировали хорошо – ведь это дело нужное. Победа над COVID-19 – зависит от всех и от каждого в отдельности.

Специалисты говорят, ношение маски в общественном месте – это проявление социальной ответственности и одновременно показатель заботы об окружающих.