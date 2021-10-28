«Маленький пассажир – большая ответственность». С 27 октября ГАИ проводит тематическое мероприятие.

За 9 месяцев текущего года на территории Гомельской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 детей-пассажиров получили травмы. В 6 ДТП дети перевозились без детских удерживающих устройств. Один из примеров: 25 июля этого года в Калинковичском районе 43-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», предварительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения и лишенный права управления, на закруглении дороги не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате травмы получили водитель, 36-летняя женщина-пассажир, а также 9-летний мальчик-пассажир, который перевозился без детского удерживающего устройства. Все трое были госпитализированы в больницу.

Чтобы сократить количество подобных происшествий и привить взрослым участникам дорожного движения добросовестный подход к безопасности детей, с 27 по 31 октября на территории Гомельской области проходит профилактическая акция под названием «Маленький пассажир – большая ответственность!».

Сотрудники ГАИ проведут информационно-разъяснительную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, также будут организованы рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил перевозки в транспортных средствах несовершеннолетних пассажиров.