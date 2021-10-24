24 часа со следователями районного отдела Следственного комитета. В Мозырь приехал авторский проект #дежурные сутки

Показать работу следователей изнутри с помощью социальных сетей. Авторский проект Центрального аппарата Следственного комитета #дежурные сутки приехал в мозырский отдел, чтобы провести со следователями 24 часа, одновременно транслируя это в Instagram. За онлайн-рассказом следят более 23 тысяч подписчиков.

Проект #дежурные сутки существует уже почти четыре года. Работа Следственного комитета, так сказать, в лицах. Рассказ о том, как заступают на дежурство, как выезжают на место происшествия, как происходит раскрытие преступлений.

#дежурные сутки следователей не бывают без происшествий. Работа есть всегда. В предвыходные дни и выходные количество происшествий на порядок увеличивается. На данный момент самые распространенные преступления на Мозырщине – это кражи, хулиганства и кибермошенничества.

Авторы проекта #дежурные сутки в Instagram чувствуют отдачу от подписчиков. Поступают многочисленные разнообразные вопросы и комментарии. Кстати, подписчик, придумавший самый интересный вопрос о работе Мозырского районного отдела Следственного комитета, получит тематический подарок.