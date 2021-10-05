5 мозырянок удостоены Ордена Матери

В областном общественно-культурном центре – 34 многодетные мамы из разных районов Гомельщины. На прием их пригласило руководство области. Всех их объединяет главный статус женщины – они матери, и не просто матери, а многодетные. У каждой как минимум по 5 детей. В один голос они говорят, быть хозяйкой такой большой семьи – это настоящее счастье. Перед выходом за наградой каждой маме характеристика – и в них особо отмечается: много внимания уделяет своим детям, организует их отдых, поддерживает все инициативы, создает условия для полноценного развития. Это официальные характеристики. А по-простому – они всю себя отдают своей семье. И секрет их счастья прост – любовь! По словам участниц приема, утром их успели поздравить самые близкие люди. Во время мероприятия еще одно приятное событие. Женщины получают государственные награды-ордена Матери. Что можно считать еще одним подтверждением того факта, что они – настоящие женщины. С большой буквы.

Светлана Бабына одна из пяти мозырянок, приглашенных на торжество. А еще Орден вручили Ольге Болтик, Елене Курко, Олесе Малащенко, Ольге Харланчук. Вручение орденов чередовались музыкальными подарками. Каждая мама получила и памятный сувенир от руководства области, аплодисменты и добрые напутствия.