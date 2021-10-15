Ясный ум, крепость духа. И не важно, что тебе чуть за… 95. Николай Иванович Корчаков – ветеран Великой Отечественной

Ясный ум, крепость духа. И не важно, что тебе чуть за… 95. Герой нашего следующего сюжета мечтает перешагнуть 100 планку. А пока – ежедневные занятия, как для ума, так и для тела.

Когда над Беларусью пролетели первые вражеские самолеты, юному Коле Корчакову едва исполнилось 17 лет. Впереди, казалось, светлое будущее советского комсомольца. Но все изменила война. Сегодня Николай Иванович вспоминает, у жителей деревень, куда пришли немцы, было два варианта: сдаться или бороться. Сын фронтовика примкнул к партизанскому отряду.

Партизанский отряд, бойцом которого был юный Корчаков, действовал в его родном крае – Суражском, в Витебской области. Они нападали на немецкие обозы, захватывали склады с зерном и оружие. Затем было ранение. 10 дней партизан Корчаков прожил без перевязок: в то время достать оружие было легче, чем бинты и медикаменты. В госпитале впервые услышал страшное слово «ампутация». С родными Николай Иванович встретился после Победы в 45-м. Правда, дожила до этого события не вся семья…

Отвоевав и уже женившись, Николай Иванович отправился покорять целину, в Казахстан. Послевоенные годы оказались тяжелыми: за окнами уже не стреляли и не взрывались снаряды, но не хватало самого элементарного и привычного современному поколению – еды и одежды.

В Мозырь чета Корчаковых переехала вслед за дочкой и зятем-военнослужащим. Долгая жизнь Николаю Ивановичу подарила самое ценное – пятерых детей, семерых внуков, четырех правнуков. И хотя живут они в разных городах и странах, стараются обязательно встречаться. За общим столом делятся событиями дня сегодняшнего и слушают редкие, но такие важные, рассказы о военном времени. Память об этих встречах бережно хранят страницы семейного фотоальбома…