16 октября прямую линию проведет заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов. Он курирует вопросы: социальной политики, идеологической работы, здравоохранения, фармации, образования, в том числе высшего, культуры, спорта и туризма, занятости, труда и заработной платы, охраны труда, средств массовой информации, киновидеопроката, молодежной политики, религиозных конфессий и национальностей, оздоровления населения, социальной защиты, в том числе социальные вопросы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гуманитарной помощи, организационного обеспечения выборов, референдумов и иных важных общественно-политических кампаний и мероприятий, проводимых в области, связей с общественными организациями, политическими партиями.

Звонить можно в субботу, 16 октября, с 9.00 до 12.00 по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-12-37.