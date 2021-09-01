Здравствуй, лицей! День знаний

На торжественных линейках в школах, посвященных началу нового учебного года, главные герои – первоклашки, а в Мозырском государственном областном лицее – это десятиклассники, так сказать, новобранцы. Именно они здесь младшенькие. Мотивированные на учебу, получение новых знаний, сдавшие вступительные экзамены и ставшие лицеистами.

Даниил Денисенко на каникулах, играя в волейбол, получил травму. Тем не менее, в гипсе, с переломом, на костылях не смог пропустить первую лицейскую линейку.

Будущих юристов, лингвистов, физиков, математиков, биологов встречали бурными аплодисментами. Традиционно лицеистов пришли поддержать мамы, папы, дедушки и бабушки, братья и сестры, и друзья. Мозырский лицей – статусное заведение. По итогам прошлого учебного года занял первое место за обеспечение качества образования в Гомельской области.

100-процентоное поступление в ВУЗы, 8 ребят по итогам централизованного тестирования – стобалльники. За всем этим стоит ежедневная кропотливая работа педагогов. Лучших из них отметили на линейке. 1 сентября традиционно – это праздник, а вот 2-го уже начнется полноценный рабочий процесс.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ