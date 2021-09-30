30 лет на высоте. 1 сентября 1991 ученики школы № 3 переступили порог уже гимназии

Каждая линейка особенна. Но начало2021 учебного года в гимназии особенно вдвойне. 30 лет назад, 1 сентября 1991 ученики школы № 3 переступили порог уже гимназии. Учебное заведение все эти годы подтверждает свой высокий статус высокими оценками, победами в олимпиадах и достойными выпускниками. Почетным гостем юбилейной линейки стала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Юбилей – это повод дарить подарки. От Мозырского райисполкома – денежный сертификат на развитие материально-технической базы. А главные герои праздника традиционно – первоклашки. Для этих мальчишек и девчонок начался новый жизненный этап. Строгие черно-белые костюмы, разбавленные бантами и бабочками и, конечно же, детскими улыбками. Новый этап для ребят, родителей и первых учителей.

Прошлый учебный год для гимназии, которая носит имя известного белорусского поэта Янки Купалы, был рекордным. Средний балл в аттестате выпускников 9,5. Исторический максимум по результатам централизованного тестирования, лучший показатель среди гимназий и лицеев Гомельской области, средний балл ЦТ– 77. На линейке отметили лучших педагогов.

Представитель духовенства отец Александр передал благословение, а еще напутствие – надо наслаждаться тем временем, в котором живем, не спешить жить. В качестве почетного гостя школьников и их наставников поздравил прокурор Мозырского района Сергей Синицкий. Начало нового учебного года – это настоящий праздник, на котором много поют и танцуют, и на котором звенит звонок, официально открывающий двери учреждения образования.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ