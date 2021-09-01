1 сентября в Руднянской школе

Старт новому учебному году сегодня давали во всех школах района. Наша съемочная группа побывала в Руднянской средней школе.

Двор Руднянской средней школы переполнен. Сегодня здесь собрались несколько поколений жителей. Ученики, родители, педагоги, бабушки и дедушки… Позади – летние каникулы. Впереди – новый учебный год. Здесь его встречают почти 150 ребят, 22 из которых впервые переступили школьный порог. Первоклашки вышли на линейку в сопровождении мам и пап, вслед за своей первой учительницей Татьяной Александровной Николаевой. С началом нового этапа жизни всех присутствующих поздравил директор школы Алексей Николаевич Кохан. Первая школьная линейка – это еще возможность подвести итоги прошлого учебного года. Ребят, проявивших себя в творческих конкурсах, наградили дипломами. Почетные грамоты вручили и педагогам. Слово предоставили почетным гостям. В их числе член Совета республики Национального собрания Республики Беларусь, директор совхоза-комбината «Заря» Олег Слинько. Как руководитель хозяйства, он никогда не остается равнодушным к проблемам школы. Право дать первый звонок предоставили двум поколениям школьников: одиннадцатикласснику Кириллу Потапенко и первоклашке Милане Тарасовой. Звук колокольчика дал старт очередному учебному году.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ