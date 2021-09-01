Новая, студенческая жизнь. Торжественная линейка в Мозырском педагогическом университете

Мозырский педагогический традиционно торжественно встречает День знаний. На линейку пригласили в основном первокурсников. Для них начинается совершенно новая, студенческая жизнь.

Для Мозырского педагогического университета День знаний – праздник особый, можно сказать профессиональный. Ведь это главный праздник всей системы образования. На сегодняшний день здесь его отмечают около 2 с половиной тысяч студентов, более полутора тысяч из них обучаются очно.

Этот год для Мозырского педуниверситета особенный. Кроме множества достижений, университет стал по-настоящему интернациональным. Количество студентов, приехавших на обучение из других стран, значительно выросло и превысило три сотни. География обширная: Нигерия, Конго, Шри-Ланка, бывшие республики СССР, а в этом году еще и студенты из Китая. Обучение для части из них будет вестись на английском языке.

Грамотами и благодарностями отметили добросовестный труд и активное участие в общественной жизни университета преподавателей. С началом нового учебного года всех нынешних и будущих педагогов поздравила депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко.

Для большой части студентов, будущих педагогов, 1 сентября может стать торжественным днем на всю жизнь. И новый учебный год – это еще одна ступень к будущим профессиональным вершинам.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ