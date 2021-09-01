Подарки к школе для ребят из «Особого сердца»

Учебный год официально стартовал, но в марафоне добрых дел к 1 сентября точка еще не поставлена. Накануне представители Совета молодых работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода поздравили семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

Подарки к школе в канун 1 сентября вручили подопечным общественного центра социальных услуг «Особое сердце». В зале детской музыкальной школы собрались семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью. И те, кому не безразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в жизни общества.

Сама концертная программа тоже получилась инклюзивной: и в зале, и на сцене – семьи с «особенными» детками, а также молодые люди, у которых ограничены некоторые возможности, но не безгранично желание жить активно и интересно. Они – главные герои праздника.

Уметь радоваться жизни и радовать тех, кому это действительно важно и нужно – хорошее качество для современного молодого человека. Делая маленькие, но регулярные шаги в сфере благотворительности, мозырские нефтепереработчики, определенно, делают мир лучше.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ