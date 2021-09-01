Первый раз в первый класс

Большие белоснежные банты, подарок от Президента на парте и робкие улыбки. Для этих мальчишек и девчонок сегодня много «первого». Первая торжественная линейка, первая буква алфавита в названии класса, первый, добрый и заботливый, учитель.

Для Виктории Эдуардовны нынешний набор – уже восьмой по счету в педагогической карьере. Но, даже обладая таким колоссальным опытом, учитель начальных классов признается: День знаний – праздник приятный, радостный, волнительный.

С началом учебного года педагога поздравляют родители первоклассников, которые доверили учителю самое ценное в жизни – своих детей. Забегают перед линейкой поздравить первого учителя и нынешние старшеклассники

И вот они – главные герои торжественной линейки, — шагают под аплодисменты родителей, педагогов, учеников постарше, почетных гостей. В руках букеты, на лицах – улыбки и легкое смятение. Кто-то пытается идти в ногу с одноклассниками, кто-то выходит вприпрыжку. И, возможно, эти 145 ребят еще не осознают всю важность этого дня. Дня, когда их тепло и душевно приняли в большую школьную семью.

С хорошим настроением и, будем надеяться, желанием учиться в школу возвращаются все ученики 11-й школы. После летних каникул детей ждут обновленные уютные классы и столовая, преображенный актовый зал и современное мини-футбольное поле. Главные принципы в образовательном процессе – сотрудничество, творчество, поиск, — останутся неизменными.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ