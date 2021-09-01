День знаний в детском доме

Для представителей Мозырского НПЗ, швейной фабрики «Надэкс» и районной организации «Белорусского союза женщин» утро 1-го сентября началось с приятной миссии: они приехали поздравить с началом нового учебного года воспитанников детского дома.

Красивый рюкзак с полным комплектом канцелярских принадлежностей – для единственной в этом году первоклашки. Комплекты формы – для старших учеников. Гаджеты – за прилежную учебу в прошлом году. И общий подарок для всех – сертификат от Мозырского НПЗ на 2 тысячи рублей.

Одна из сентябрьских традиций в Мозырском детском доме – провожать во взрослую студенческую жизнь выпускников. Добрыми напутствиями, теплыми пожеланиями и главным обещанием: продолжать поддерживать при любых обстоятельствах. А вот для Виты 1 сентября в этом году – действительно особенный день. Ведь она – первоклассница

Талантливые дети, конечно, не могли отпустить гостей без праздничного концерта. Танцевальные и вокальные номера задали позитивный тон всему дню. А тем временем первоклассница Вита уверенно шагает в школьную жизнь. И пусть за руку ее ведет воспитатель, но эта поддержка – надежная, искренняя, настоящая.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ