В новом учебном году – с новыми подходами к образованию. Сразу два класса-музея появились в средней школе №15 имени генерала Бородунова. На уроках географии ученики смогут наглядно изучать минералы. А занятия по биологии теперь проходят в Музее природы и экологии.

Новый информационно-образовательный ресурс для учеников средней школы №15 имени генерала Бородунова. В наступившем учебном году сразу в двух классах появились музейные экспозиции. Так, на стенах кабинета биологии – тематически оформленные витрины и стенды, которые рассказывают об уникальной белорусской природе, флоре и фауне. Важное место отвели деятельности Мозырского опытного лесхоза. Именно это предприятие поддержало создание школьного музея.

Помощь в практической реализации проекта оказал директор образовательно-культурного центра «Позитивная жизнь» Михаил Дыгун, человек творческий и неравнодушный.

Открывали музей в присутствии многочисленных гостей – начальника отдела образования, представителей районных предприятий, ветеранов 33-й ракетной дивизии, учеников и учителей. Один из подарков – керн из первой скважины Мозырьсоль, — пополнит экспозицию. Талисманом музея стала фигурка лесовика, она выполнена на Мозырской фабрике художественных изделий в единственном экземпляре. А имя лесовичку придумают школьники. Класс географии превратился в Музей минералов. Его сотрудники школы оформили своими силами. Создатели нового информационно-образовательного ресурса уверены, такие музеи станут площадкой для профориентационной работы и с соседними школами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ