В Мозырском районе прошел первый этап акции МЧС «В центре внимания – дети!»

В преддверии нового учебного года работники МЧС провели акции в торговых центрах, на которых напомнили родителям о необходимости соблюдения правил безопасности. Для привлечения внимания к этой теме спасатели провели конкурсы и тесты, во время которых предлагалось решить ту или иную ситуационную задачу, пройти своеобразный экзамен по безопасности и определить уровень подготовки к новому учебному году, причем, как взрослых, так и детей. По традиции каждый участник акции вместе с полезными знаниями и зарядом позитива получил наглядную продукцию с логотипом МЧС. Также в местах продажи детской одежды появились комплекты боевой одежды спасателя, а также огнетушители и автономные пожарные извещатели с надписью «Для детей, оставленных без присмотра».