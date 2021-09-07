7 сентября заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов проведет прием граждан и ответит на вопросы по телефону

Владимир Александрович Привалов, заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета, 7 сентября проведет личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Мозырском райисполкоме (пл. Ленина, 16, каб. 100) с 10.00 до 11.00. А с 11.00 до 12.00 — прямую телефонную линию по номеру 30-02-02 по вопросам социальной политики, идеологии, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, занятости, труда, молодежной политики, оздоровления населения. Предварительная запись на прием – 2, 3 сентября 2021 г. по тел.: 30-01-16; 30-01-17.