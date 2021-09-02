В Мозырской городской стоматологической поликлинике изменен порядок выдачи талонов на рентгенологическое исследование. Наша съемочная группа ранним утром посетила учреждение, и узнала всё о нововведении и пообщалась с пациентами.

Талоны в регистратуре городской стоматологической поликлиники начинают выдавать ровно в 7 часов утра. В четверг привычному графику регистраторы не изменили: по ту сторону окошка – около пятнадцати пациентов, каждому из которых нужна помощь.

Лидия Григорьевна не скрывает, время от времени очередь за талонами к врачу действительно есть. Но много времени вся процедура не занимает.

Сегодня в городской стоматологии есть три способа записи к врачу: лично взять талон в регистратуре поликлиники, заказать талон по интернету и записаться по телефону. Свежее нововведение: выдавать талон на дентальные и панорамные снимки будет ваш лечащий врач с учетом предварительной записи.

Кстати, в 7.20 утра очереди у регистратуры уже нет. Пациенты продолжают подходить, по одному в несколько минут. И, по нашим наблюдениям, каждый получает желаемое: талон к ортопеду или зубному врачу, запись на рентген. Регистраторы рассказывают, время от времени очереди становятся длиннее. Например, в сезон летних отпусков, когда многие стремятся «закрыть» вопросы со здоровьем. Или с наступлением холодов, когда обостряются скрытые и явные воспаления. Рекомендация у стоматологов на все времена остается одна: чтобы избежать острой боли и других сложных процессов, появляйтесь у своего врача в плановом порядке, раз в полгода.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ