В Мозырском районе продолжается кампания по вакцинации населения. По состоянию на 29 сентября полный курс иммунизации прошли больше 27ти тысяч человек

Мозырщина, одна из первых в Гомельской области, кто начал прививочную кампанию против коронавируса всеми доступными в стране вакцинами. На сегодняшний день жители города и района могут вакцинироваться российским «Спутником V», китайским препаратом «Vero Cell», а также получена первая партия однокомпонентного «Спутник Лайт». Всего по состоянию на 29 сентября полный курс иммунизации в регионе прошли 27345 человек. Первый компонент вакцины получили 35030 мозырян. Именно вакцинацию медики называют главным способом, который может остановить очередную волну пандемии. С COVID-19 мир живет уже вторую осень. Но, как отмечает ВОЗ, вирус стал коварней, с тяжелой патологией в реанимационных отделениях уже не только люди преклонного возраста и с хроническими заболеваниями, вирус «помолодел», врачам все чаще приходится спасать тех, кому всего за 30. Вместе с тем, пациентов, привитых от коронавируса, в реанимации нет. Мозыряне могут получить вакцину в поликлинике по месту жительства, а также в торговом центре «Бобровский», где оборудован специальный пункт. Мобильные бригады медиков продолжают выезжать на предприятия региона.