66-летний житель Мозырского района умер от отравления грибами. Специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии озвучили тревожную статистику сезона, и рассказали, где и как проверить дары леса на радиацию.

«Ходить по грибы» в семьях жителей Полесья даже не традиция, а настоящий ритуал. Хозяйки бережно хранят фирменные рецепты приготовления, передают их из поколения в поколение. Но редко кто задумывается, что любимое блюдо может поставить под удар не только здоровье, но и жизнь. В нынешнем сезоне в Мозырском районе зарегистрирован летальный случай.

Об изобилии боровиков, опят и сыроежек в лесах Мозырского района свидетельствуют снимки в соцсетях. Тем временем, эпидемиологи напоминают еще об одном, завершающем, этапе тихой охоты – проверке на безопасность.

Специалисты советуют не собирать дары леса у города, вдоль трасс и не покупать на стихийных рынках. Проверять грибы рекомендуют постоянно: как свежие, так и сухие. Ведь на кону самое драгоценное – наше здоровье.

Сложным сезон тихой называют и спасатели: именно они занимаются розыском потерявшихся в лесу людей. По лесу блуждают как взрослые, так и дети. Конечно, лишать себя удовольствия прогуляться по осеннему лесу не стоит. Но всегда – при сборе, заготовке, употреблении, — помните о правилах безопасности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ