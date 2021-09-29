Мозырский нефтеперарабатывающий завод – претендент на премию Правительства в области качества. Всего в списке — 32 претендента. Из них лишь два — от Гомельской области.

Мозырский нефтеперарабатывающий завод – претендент на премию правительства в области качества. Этот конкурс проводится для стимулирования деятельности отечественных организаций по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции или услуг. На данный момент конкурсная комиссия завершила прием заявок. В перечне претендентов на звание лауреата – 32 организации со всей Беларуси. Они представляют разные отрасли экономики. От Гомельщины в конкурсе принимают участие два открытых акционерных общества – Мозырский НПЗ и Речицкий метизный завод. Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам вручат дипломы и символы премии правительства, а также будет предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии.