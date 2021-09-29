«Осенний аккорд» прозвучит на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков в ноябре. В этом году у фестиваля — интернациональный характер

«Осенний аккорд» прозвучит на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков с 8 по 12 ноября. Это одно из самых ярких творческих событий сезона. В 17-й раз фестиваль объединит ярких, креативных, талантливых нефтепереработчиков и членов их семей. А также зрителей, которые любят и умеют наслаждаться интересными событиями. Тема «Осеннего аккорда» в этом году – «Мировой хит». Организаторы предлагают конкурсантам совершить путешествие в мир культуры разных народов: они будут петь на разных языках, представят танцы народов мира, создадут авторские работы, поделятся яркими снимками и рисунками. Оценивать интернациональный колорит и многообразие будут члены жюри и гости, в число которых может войти каждый. Во время фестиваля гарантируется соблюдение всех противоэпидемических мер.