В Мозыре прием граждан по личным вопросам провел Министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков

Рассказать о наболевшем. В Мозыре прием граждан по личным вопросам провел Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

О том, что в Мозыре прием по личным вопросам будет проводить министр внутренних дел Республики Беларусь Иван Кубраков, было анонсировано заранее, через местные средства массовой информации. Запись проводилась заблаговременно. Мозырян, которые попали на личную беседу к министру, волновали разноплановые темы – это и конфликты с родственниками и соседями, работа местного отдела милиции, были и вопросы, которые не в компетенции органов внутренних дел. Мозырь выбран не случайно, крупный районный центр, который находится на изрядном отдалении от столицы. Нина Антоновна Махнач, о которой упомянул в интервью министр внутренних дел, правды, как она сама утверждает, добивается уже почти 10 лет.

Попасть на личный прием к министру – это вовсе не означает, что вопрос на 100 процентов будет разрешен. Это означает, что вопрос будет находиться на особом контроле.

Проведение подобных приемов – это возможность для граждан озвучить свои проблемы тем, кто занимает высокие государственные должности, и может поспособствовать решению вопроса. А для должностных лиц – это обратная связь с регионами, так сказать, мониторинг ситуации на местах.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ