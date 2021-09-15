В Институте пограничной службы состоится День открытых дверей

25 сентября в 11.00 в Институте пограничной службы Республики Беларусь, по адресу: г. Минск, ул. Славинского,4, состоится День открытых дверей.

Для гостей предусмотрена насыщенная, интересная и познавательная программа. Будет представлена возможность ознакомиться с особенностями образовательного процесса, специализированными учебными аудиториями, жизнью, бытом и досугом курсантов-пограничников. Специалисты кинологи и личный состав роты почетного караула продемонстрирует профессиональное мастерство. Также, в программе – выставки современных образцов вооружения и техники, общение с курсантами, профессорско-преподавательским составом и руководством Института, показательные выступления курсантов по рукопашному бою и многое другое.

Желающим будет предоставлена возможность пройти предварительное профессиональное профориентационное тестирование.