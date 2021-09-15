Культурный обмен. Выставка непрофессиональных художников «Грани творчества» в Мозырском педагогическом университете

В Мозырском государственном педагогическом университете состоялось открытие выставки международного культурологического проекта «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА». На нем представлены десятки работ, выполненных в различных техниках непрофессиональными художниками.

Мозырский педагогический университет в очередной раз принял в своих стенах художественную выставку, проводимую в рамках масштабного культурологического проекта «Грани творчества». На ней представлены более 160 работ студентов из 24 ВУЗов страны. Все работы объединяет общая тематика – это национальное культурное наследие Беларуси с опорой на литературные источники. Интересные картины выполненны в разных стилях и направлениях и разбиты по четырем номинациям.

Выставка обращается к творчеству не только профессиональных художников, но и свободного творчества студентов любого уровня без специальной подготовки. Мозырский педагогический представил на выставке 11 работ. Картины Ольги Зиновенко и Анастасии Шкляр выполнены в технике батик. Есть работы, написанные маслом и акварелью. Выставка дает возможность проиллюстрировать свои способности не только в рамках одного ВУЗа, но и целого сообщества студентов. Работы путешествует по белорусским университетам. Это своеобразный культурный обмен. В ближайшее время познакомиться с «Гранями творчества» могут будущие педагоги Мозырского университета.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ