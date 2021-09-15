«В единстве наша сила». Мозырская районная организация Белорусского Союза женщин провела круглый стол

В канун государственного праздника Мозырская районная организация Белорусского Союза женщин провела круглый стол под названием «В единстве наша сила». Заседание прошло на базе Мозырского государственного педагогического университета. Ряды членов женсовета пополнили студентки и преподаватели ВУЗа.

Очередное заседание Мозырской районной организации Белорусского Союза женщин прошло на базе Мозырского государственного педагогического университета в формате круглого стола. Его тему определил государственный праздник, который в этом году в стране отметят впервые. В канун Дня народного единства члены БСЖ заявили: «В единстве наша сила». Участие в работе круглого стола приняли лидер Гомельской областной организации БСЖ, управделами облисполкома Елена Кличковская, глава района Елена Павлечко и руководитель Мозырского женсовета Инна Лагун.

Заседания Мозырской районной организации Белорусского Союза женщин всегда проходят без лишнего официоза. Так сказать, атмосферно. Здесь принято называть собеседниц подругами. Именно так к собравшимся обратилась Елена Кличковская. Она отметила, что ей особенно приятно находиться в стенах университета.

Белорусский Союз женщин – организация вполне зрелая. В этом году ей исполняется 30 лет. На сегодняшний день в ее рядах состоит около 14000 женщин. В Мозырскую районную организацию входит 27 первичных организаций, более 460 женщин. За это время организация успела реализовать множество проектов, Своеобразный отчет о проделанной работе сделала лидер мозырского женсовета Инна Лагун. Немного цифр и много конкретных дел.

Торжественным моментом заседания стало принятие в ряды организации новых членов. В БСЖ вступили 6 преподавателей. В молодежной среде идеи женсовета будут продвигать 8 студенток. С этим событием их поздравила председатель Мозырского райисполкома и активистка БСЖ Елена Павлечко. Ряды Мозырской организации пополнили 14 человек. Их всех объединяет активная жизненная позиция. А еще вот такой синий василек, символ организации, который вручили всем новоиспеченным членам БСЖ.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ

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