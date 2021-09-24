В Калинковичском районе за сутки произошло 2 ДТП

За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия.

Первое ДТП произошло около 7:30 в г. Калинковичи. У 56-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Гольф», который двигался по ул. 50 лет Октября, по предварительной информации в пути следования произошла остановка сердца, он потерял контроль над управлением, съехал на левый по ходу движения газон, после чего на обочину, где совершил наезд на дерево. Второе ДТП произошло примерно в 15:30. 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем «Сеат Малага» и двигался по 7 км автодороги «Калинковичи – Брагин – Комарин» со стороны г. Калинковичи в направлении г. Хойники. В пути следования не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся и совершил наезд на растущее дерево. В результате ДТП травмы получил 41-летний пассажир. Он был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Калинковичская ЦРБ». По данному факту проводится проверка.