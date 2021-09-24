Сегодня в жилфонд Мозыря начали подавать тепло

В Мозыре начинают включать отопление в жилфонде, сообщили во время расширенного совещания в райисполкоме.

Напомним, первыми стали обогревать школы, детские сады, больницы и другие учреждения социальной сферы. Там батареи потеплели еще в понедельник, 20 сентября. В соответствии с нормативами, жилые дома начинают подключать к отоплению после того, как в течение пяти суток регистрируется средняя температура 8 градусов. Конечно, за один день обеспечить подачу тепла в весь жилой фонд не получится. Мозырь в целом готов к отопительному сезону, но его начало может выявить мелкие проблемы. Пропуски системы, завоздушенные батареи. Кстати, жильцам последних этажей советуют не заниматься стравливанием воздуха самостоятельно, а если возникла необходимость, вызывать специалистов.