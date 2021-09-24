О ситуации с COVID-19 в Мозырском районе и предотвращении завоза и распространения этой инфекции говорили во время заседания рабочей группы. На повестке дня – вопросы вакцинации, мер при организации массовых мероприятий и организации рабочих процессов на предприятиях региона.

Четвертая волна коронавируса официально пришла в Беларусь. По Мозырскому району с июля фиксируется прирост заболевших, в среднем, на 26% в месяц. Всплеск продолжился и с началом учебного года: дети и молодежь реже болеют, но часто являются переносчиками. А пока растут очереди в поликлиниках, 40% мозырских предприятий и организаций, которых коснулся мониторинг эпидемиологов, имеют нарушения. Об этом главный санитарный врач района Сергей Кравченко рассказал на заседании рабочей группы. На мероприятии присутствовала заместитель главного государственного санитарного врача Гомельской области Светлана Саварина. Повестка дня – вопрос предотвращения завоза и распространения коронавируса. По словам Сергея Владимировича, в общей структуре заболевших, 65% — работающее население. Самый важный элемент профилактики – соблюдение масочного режима. Но даже к этому не все подходят ответственно. Среди других выявляемых нарушений – допуск к рабочему месту заболевших сотрудников, уборка без дезинфицирующих средств, отсутствие условий для гигиенической обработки рук и самое банальное – нет в доступе информационных материалов о профилактике COVID-19. Казалось бы, правила «новой реальности» — предельно просты. Их сложно назвать санитарной диктатурой, которая царит во многих странах. А пробелы, причем значительные, остаются. В качестве положительного примера Сергей Кравченко привел Мозырский НПЗ. На вызов, брошенный пандемией коронавируса полтора года назад, это предприятие ответило одним из первых в регионе. Профилактические меры не стали откладывать в долгий ящик, и ввели санитарную охрану территории от заноса и распространения инфекционных болезней. Смещение рабочих графиков, социальное дистанциирование, строгое соблюдение масочного режима… Дополнительные меры принимались и принимаются, в том числе, и для заводчан, которые ездят на работу на трамвае: на вооружении специалистов трамвайного управления появился генератор холодного тумана. С его помощью транспорт регулярно дезинфицируют. Отдельно на заседании говорили об организации культурно-массовых мероприятий. Концерты, спектакли, выставки, презентации сегодня в Мозыре проводятся. Но организаторы обязаны выполнять несколько дополнительных условий: заполнять места проведения не более чем на 50%, рассаживать зрителей на расстоянии не менее метр-полтора друг от друга. На кону – безопасность зрителей и работников учреждений культуры. При любых мерах предосторожности надежным, и уже проверенным, способом защиты от коронавируса специалисты называют вакцинацию. Первым компонентом привиты почти 37 тысяч мозырян.