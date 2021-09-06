Творческий подарок. Выставки ко Дню нефтепереработчика

Свой подарок преподнес заводу, пожалуй, самый известный человек нефтеперерабатывающего – фотограф заводской газеты Игорь Малащенко. Параллельно состоялось открытие выставки детских рисунков «Мой нефтеперерабатывающий завод».

В рамках празднования Дня работников нефтеперерабатывающей, газовой и топливной промышленности в ДК НПЗ открылись сразу две творческие экспозиции. На вернисаж под названием «Мой нефтеперерабатывающий завод» пригласили юных талантливых художников, чьи родители трудятся на полесском нефтегиганте.

Открытие выставки – повод наградить каждого участника конкурса детского рисунка. Мальчишки и девчонки с радостью принимали заслуженные награды – памятные дипломы и сладкие подарки.

Сейчас детские работы украшают стены первого этажа Дворца культуры нефтепереработчиков. Яркие краски, четкие линии, узнаваемые очертания заводской эмблемы и самого предприятия.

Другая часть дворцовой экспозиции – авторская фотовыставка «Завод в металлоконструкциях и лицах» заводского фотографа Игоря Малащенко. Больше 25-ти лет Игорь Юлианович создает энциклопедию зрительных образов реальности. И, как настоящий мастер своего дела, скромно отказывается от интервью. Впрочем, это не уменьшает масштабности реализованного проекта. На больших фотополотнах – 18 видов «железа», узнаваемых фрагментов экстерьера Мозырского НПЗ в разное время суток и года. А вокруг – более тысячи лиц заводчан и людей, так или иначе связанных с предприятием. Кадры, которые рассказывают о четвертьвековом пути предприятия – о всей жизни мозырских нефтепереработчиков. И пока наша съемочная группа продолжает наблюдать за работой Игоря Малащенко «в поле», посетители выставки ищут и обязательно находят себя, своих родных, близких, знакомых.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик,Юрий Горобец . ТКМ

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