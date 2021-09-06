Единым делом мы сильны! Торжественное собрание ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

В воскресенье, 5 сентября в Беларуси отметили День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Это профессиональный праздник для сотрудников службы газа и нефтепереработчиков. Начало празднику было положено еще в пятницу. Во ДК нефтеперерабатывающего завода прошло торжественное собрание.

Единым делом мы сильны! Так назвали тематический вечер, посвященный Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сами организаторы обозначили свое мероприятие как семейное. Ведь в зале в основном нефтепереработчики и еще их родные и близкие. Приглашение на торжество получили те люди, чей труд заслужил отдельного признания. Традиционно в канун профессионального праздника лучших сотрудников Мозырского НПЗ отмечают наградами. Но слова благодарности, как всегда, звучат в адрес всех работников без исключения. Прожит еще один год, наполненный профессиональными победами.

Торжественный вечер – это возможность сказать «спасибо» за труд. На сцену поднимались представители всех цехов и подразделений. Нескончаемая череда награждений передовиков производства, активистов прошла при участии генерального директора предприятия Виталия Павлова, а так же председателя Гомельского областного Совета Белхимпрофсоюза Виталия Еременко.

Мозырский НПЗ приближается к своему пятидесятилетнему юбилею. В то же время Ремонтно-механическое производство завода уже разменяло пятый десяток. Небольшой цех перерос в мощное производство, где работают люди, способные устранить любую неполадку на любом самом сложном оборудовании. Сегодня производство возглавляет Валерий Тихиня. По его словам, за годы работы сделан огромный шаг в будущее.

Постоянное техническое перевооружение и модернизация – процесс непрерывный. В планах – строительство новых технологических объектов. А это значит и создание новых рабочих мест. Сегодня на заводе трудится почти пять с половиной тысяч человек. Среди награжденных – представители всех профессий.

На торжественном мероприятии с почетом проводили на пенсию трех нефтепереработчиков, еще 12 влились в огромную семью. В числе вновь посвященных молодые люди, которые целенаправленно пришли на завод.

Бесконечные награждения, чествования и посвящения переплелись с яркими творческими номерами. Участие в мероприятии приняли вокалисты, танцевальные коллективы и даже мастера иллюзий.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ