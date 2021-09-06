Они знают ответы на все вопросы. Во Дворце культуры НПЗ прошел турнир «Что? Где? Когда?»

За столами в двух залах Дворца культуры НПЗ – операторы, инженеры, руководители цехов и подразделений, представители корпоративной газеты и административного корпуса. Но все должности и даже блестящее знание сложной темы «переработка нефти» в этот вечер отошли на второй план. А вот знание лингвистики и географии, истории, культурологии и искусствоведения заводчанам пригодились. А еще нужны были сообразительность, смекалка и скорость реакции. Ведь на кону — Кубок завода по интеллектуальным играм.

Больше двух часов мозгового штурма нелегко дались даже тем, кто привык справляться со сложнейшим процессом переработки нефти. В этом году заводской интеллектуальный турнир впервые поменял формат: играли в брейн-ринг. Правила строгие, вопросы – сложные, борьба за первое место – нешуточная. Бронзу турнира в итоге взяла команда «ХИТрый план». Вторые – команда «Автоматизация и связь». Обладатели кубкового «золота» – сборная цеха номер 5.