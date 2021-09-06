С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
 
Рубрика: Новости

Они знают ответы на все вопросы. Во Дворце культуры НПЗ прошел турнир «Что? Где? Когда?»

6 сентября 2021, 18:38

За столами в двух залах Дворца культуры НПЗ – операторы, инженеры, руководители цехов и подразделений, представители корпоративной газеты и административного корпуса. Но все должности и даже блестящее знание сложной темы «переработка нефти» в этот вечер отошли на второй план. А вот знание лингвистики и географии, истории, культурологии и искусствоведения заводчанам пригодились. А еще нужны были сообразительность, смекалка и скорость реакции. Ведь на кону — Кубок завода по интеллектуальным играм.
Больше двух часов мозгового штурма нелегко дались даже тем, кто привык справляться со сложнейшим процессом переработки нефти. В этом году заводской интеллектуальный  турнир впервые поменял формат: играли в брейн-ринг.  Правила строгие, вопросы – сложные, борьба за первое место – нешуточная. Бронзу турнира в итоге взяла команда «ХИТрый план». Вторые – команда «Автоматизация и связь». Обладатели кубкового «золота» – сборная цеха номер 5.

Комментарии запрещены
«