Праздничный бульвар

В минувшие выходные свой профессиональный праздник отмечали работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Для Мозыря – это почти день города, ведь у нас расположен нефтенгигант – Мозырский НПЗ. Поэтому празднуют массово и весело.

Традиционно раз в год в первые осенние выходные бульвар концентрирует праздничную энергию. Сотни мозырян собираются вместе, чтобы отметить День нефтяной, газовой и топливной промышленности. В небе, покачиваясь на ветряных волнах, гордо веет шар с логотипом Мозырского НПЗ, с высоты заявляя о том, кто главный герой сего торжества. Многочисленные аттракционы, которые оккупируют дети разного возраста, катание на пони, праздничная торговля. Атмосфера веселья и одновременно домашнего уюта. В этот раз свою палатку на бульваре разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Симуран». Эти люди на добровольных началах помогают в поиске пропавших людей. Движение набирает все большие обороты.

Пару лет назад подразделение появилось и в Мозырском районе. Курируют весь Полесский куст. За все время поступило 143 просьбы о помощи в розыске пропавших людей, 79 человек были найдены живыми.

И еще одна экспозиция была представлена впервые. Руководитель военно-патриотического клуба «Калинковичско-Мозырского «Поиск» Евгений Сергиенко все свободное от работы на нефтеперерабатывающем заводе время посвящает розыску военных артефактов, воссозданию событий времен великой Отечественной войны, восстановлению исторической справедливости. Выставка этих предметов пользовалась популярностью у гостей праздника.

А в праздничной торговле особе место занимают рукотворные изделия, которые представляют мозырские ремесленники. Чего тут только нет. Кожаные аксессуары, куклы, имбирные пряники, украшения.

Немаловажная, а точнее важная составляющая общего праздника –

спортивная часть. Спортсмены-профессионалы демонстрируют свои навыки. Кстати, эти площадки – интерактивные, принять участие мог любой желающий.

А этих будущих Роналду и Месси на праздник пригласили как победителей турнира «Хрустальный мяч».

Официальная часть торжества стартовала ровна в 17 часов. С поздравительной речью к собравшимся обратился генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.

Градообразующее предприятие, промышленный гигант, который постоянно находится в стадии развития, модернизации и внедрения инноваций. Мозырских нефтепереработчиков приехали поздравить статусные гости.

Профессиональный праздник – это повод отметить лучших работников Мозырского НПЗ, грамотами и дипломами. Слова благодарности за работу прозвучали и от концерна «Белнефтехим».

Звание «Ганаровы нафтавик» – это наивысшая награда для нефтепереработчиков. В этот раз ее были удостоены 10 человек. В числе награжденных и Анатолий Астапенко, трудовой стаж на заводе – 33 года. После официальной части гостей праздника ждал музыкальный подарок – выступление заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Всех регалий именитого земляка и не перечесть, одно из званий – почетный гражданин Мозыря.

Вместе с нефтепереработчиками профессиональный отметили и сотни мозырян. Завершилось все динамичной дискотекой. Ритмичные танцы вызывали призывы ведущих, качественные выступления диджеев, кавер-бэнд из Гомеля, а еще не по-сентябрьски холодная погода.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ