Традиционная неделя здоровья «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» стартовала в Гомельской области.

В центре внимания – здоровье и образ жизни молодого поколения. В Гомельской области проходят мероприятия традиционной недели здоровья. Проект объединяет специалистов Госсаннадзора, врачей и представителей общественных объединений. Главная цель — популяризация здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний среди молодежи, повышение уровня ее грамотности в вопросах здоровья. «Молодежь – важнейший культурный, интеллектуальный и профессиональный резерв. Особо значимая социальная группа, от которой зависит будущее страны, — говорят организаторы. — А здоровье — естественная и абсолютная жизненная ценность».

Круглые столы, конференции, семинары и другие мероприятия будут проходить по 24 сентября. В том числе, и в online-формате. С подростками и молодежью будут говорить на темы качественного питания, безопасной среды, профилактики зависимостей и негативных явлений в молодежной среде. До конца недели будут работать тематические прямые линии. Номера и категории специалистов – на ваших экранах

• Врачи по медицинской профилактике отдела общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ ответят на вопросы с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 33-57-24.

• Психологи отдела общественного здоровья Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ будут на связи ежедневно с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 33-57-24.

• Психиатр-нарколог Гомельского областного наркологического диспансера — 22 сентября с 9.00 до 12.00 по телефону (80232) 34-01-66.

• Специалисты отделения гигиены детей и подростков Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ — с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 50-73-39.

• Психиатр-нарколог Гомельской областной туберкулезной клинической больницы — 23 сентября с 10.00 до 12.00 по телефону (80232) 31-56-38.

• Травматолог-ортопед Гомельской областной клинической больницы — 21 сентября с 14.00 до 16.00 по телефону (80232) 34-71-27.