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Рубрика: Новости

Самая теплая новость. Отопление начали подавать в объекты соцсферы Мозырского района

21 сентября 2021, 18:30

Отопление начали подавать с сегодняшнего дня, с 21 сентября в объекты социальной сферы Мозырского района. Соответствующее распоряжение сегодня подписала Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома. Сегодня тепло начало поступать в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, библиотеки, гостиницы. Следующий на очереди – жилфонд. По нормативам, для подключения к отоплению домов среднесуточная температура в течение 5 суток должна продержится на отметке 8 градусов и ниже. Что касается организаций и предприятий, отопление здесь включают по заявительному принципу, то есть после обращения руководителей

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